It’s not often I write about national politics, and I don’t exactly plan to start now.

But there’s an important conversation going on on the national landscape about the freedom of the press. 

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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