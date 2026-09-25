It’s not often I write about national politics, and I don’t exactly plan to start now.
But there’s an important conversation going on on the national landscape about the freedom of the press.
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