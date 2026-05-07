If you hang around Alexander City and Dadeville long enough, you’ll probably get word of The Fab Five.

It’s a group of five beautiful, strong, empowering women who have become best friends over the years. It includes Karen Treadwell, Christale Tuck, Karen Kison, Jill Romine and Laura Lacey, and it’s just a group of really cool women who do really cool things — and cheer each other on in the process.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  