Editor’s Note: This is the fourth of a six-part series featuring Players to Watch across Elmore County.
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