Los Gatos has long been one of Silicon Valley’s most desirable enclaves. As 2026 approaches, prices remain high, competition for homes is intense, and many buyers and renters are asking a practical question: Is Los Gatos still worth the premium?
Understanding the Cost of Living in Los Gatos
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