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Carles Medlock

A tip from the Internet Crimes Against Children Task Force led to the arrest of Carles Medlock for 32 counts of possession of child sex abuse materials.

The task force alerted the Prattville Police Department of a Dropbox with 220 files that contained suspected child sexual abuse material and were uploaded in the Elmore County portion of Prattville, according to court records.

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