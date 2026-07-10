There’s a quiet shift in the way that people are choosing their online gambling entertainment options. For the longest time, going online and playing slots meant subjecting oneself to the mercy of an algorithm. Any cards that were drawn or reels that were spun were determined by a complex piece of code. Naturally, this method of gaming is very convenient for online operators to run. It doesn’t require human dealers to initiate and operate games, which makes for efficient gambling experiences in the digital realm. However, recent trends have shown that there is an increasing appeal towards a more human touch in these online platforms.

Nowadays, it’s not uncommon for online operators to offer live dealer experiences to their patrons. In these setups, an actual human dealer is being filmed and livestreamed in real time while dealing cards to players who are joining in from different parts of the world. What this kind of setup does is it injects a dose of social exposure that isn’t present when RNG engines are running games. Live dealer games are becoming one of the most lucrative corners of the online gambling world and a lot of it has to do with the experience that a mere algorithm or piece of software just isn’t capable of providing. 

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