I’ll be taking an opportunity this week to continue my annual tradition of making some college football prognostications shortly after the end of spring practice. Springtime happens to be the most advantageous time of year to peer into the space-time continuum. I think it has something to do with the barometric pressure or dewpoint. I’m not real sure. 

Without further ado, here are 10 ridiculously early predictions about the college football season in 2026. I’ll revisit these after the season to find out if my prescient powers are particularly precise or practically pickled.

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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