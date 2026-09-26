I can’t exactly put my finger on whether or not I just haven't seen it, or whether this football season has been different in comparison to recent years, but holy cow, social media is on fire this year. 

As I’ve made abundantly clear, I love the NFL football season, and already I’ve lost all hope in my fantasy team. So with one element already in despair, I have to look towards other mediums to make me excited. I got back into prop betting, only temporarily. I have a certain amount of money left, and when that’s done I’ll end my betting streak — or at least that’s what I’m telling myself. I had my biggest win this past Sunday night; I won’t say how much, but it’s definitely going to be splurged on something in the relative future. But again, that’s temporary. 

Samuel Higgs is the sports editor for the Alexander City Outlook and Dadeville Record. 

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