I’m probably going to make an ignorant claim, and my lack of ball knowledge is going to show a little bit.
As I’m sure most of us have been doing as of late, I’ve been watching the World Cup — mostly because my family and I have a running bet to see whose team will win the entire thing.
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