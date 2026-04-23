As glamorous as it seems to live in the world of sports, the job can have high stakes and a lot of responsibility.
Journalism — like medicine and law — has rules. The Society of Professional Journalists establishes four pillars of ethical journalism in its Code of Ethics: to seek truth and report it; to minimize harm; to act independently; and to be accountable and transparent.
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