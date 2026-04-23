As glamorous as it seems to live in the world of sports, the job can have high stakes and a lot of responsibility. 

Journalism — like medicine and law — has rules. The Society of Professional Journalists establishes four pillars of ethical journalism in its Code of Ethics: to seek truth and report it; to minimize harm; to act independently; and to be accountable and transparent. 

Ana Sofia Meyer is a sports reporter for The Wetumpka Herald and The Tallassee Tribune. 