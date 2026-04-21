On Tuesday, Tallassee High School principal Dr. Crystal Adams confirmed the hiring of former Greenville head coach Eric Folmar. 

“We wanted somebody to do the X’s and O’s,” Adams said. “But it needed to be a leader of the athletic department who would help build a culture and be an extension of the administrative staff and myself. We thought coach Folmar was the best man for the job.”

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