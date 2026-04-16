Three people forever connected to Tallassee High School are now in the THS Alumni Association’s Hall of Pride.
Two are graduates — Dr. James Riley Boddie, Class of 1968 and Dr. Denise Taunton Reid, Class of 1986. The late Dr. Jimmy Durden is not a graduate but was awarded a service award for his decades of service to students at the school, especially athletes. They were honored at an induction ceremony Sunday afternoon in the new Tallassee High School auditorium.
kAm%96 :562 DE2CE65 :? a_`a H:E9 {246J qC6H6C 2?5 $FK2??29 $@=@>@? (:=D@?] %96J H6C6 D@@? D92C:?8 E96 :562 H:E9 AC:?4:A2= |2EE r@<6C] x? a_`d E96 2=F>?: >256 :ED 7:CDE :?5F4E:@?D :?E@ E96 w2== @7 !C:56 2?5 E96J 92G6 4@?E:?F65 2??F2==J D:?46]k^Am
kAm“%9:D :D 2 46C6>@?J 565:42E65 E@ 46=63C2E:?8 E96 6I46==6?46[ 492C24E6C 2?5 E96 6?5FC:?8 =6824J @7 @FC C6>2C<23=6 2=F>?:[” 4FCC6?E %w$ AC:?4:A2= sC] rCJDE2= p52>D D2:5] “(6 2C6 D@ AC@F5 E@ 92G6 E96> :? @FC AC6D6?46 E@52J] (6 82E96C ?@E @?=J E@ C64@8?:K6 249:6G6>6?E[ 3FE E@ C67=64E @? H92E :E ECF=J >62?D E@ 36 2 A2CE @7 2 %2==2DD66 w:89 $49@@=] %w$ :D >@C6 E92? ;FDE 2 A=246 @7 =62C?:?8] xEVD 2 7@F?52E:@?] xEVD H96C6 G2=F6D 2C6 D92A65[ 7C:6?5D9:AD 2C6 7@C865 2?5 7FEFC6D 368:? E@ E2<6 7@C>]”k^Am
kAmq@55:6 2?5 #6:5 H6?E @? 7C@> %2==2DD66 E@ =62G6 2? :>A24E @? E96 H@C=5] q@55:6 96=5 2 42C66C :? 4@>>F?:42E:@?D :>AC@G:?8 E649?@=@8J E92E 2==@HD 4=62C6C 4@>>F?:42E:@? H:E9 DF49 56G:46D 2D 46== A9@?6D] #6:5 3642>6 2 >2E9 AC@76DD@C 2?5 AF3=:D965 2FE9@C 96=A:?8 >2?J @7 96C DEF56?ED 364@>6 >2E9 E62496CD[ >2E96>2E:4:2?D 2?5 D4:6?E:DED] sFC56? 42>6 E@ %2==2DD66 E@ @A6? 9:D 7:CDE >65:42= AC24E:46 :? `hg`] w6 ?6G6C =67E 2?5 :>A24E65 9F?5C65D @7 %w$ DEF56?ED H:E9 962=E942C6]k^Am
kAm“x? 255:E:@? E@ D6CG:?8 9:D A2E:6?ED[ 96 D6CG65 2D E62> A9JD:4:2? 7@C E96 %2==2DD66 %:86CD 7@@E32== E62>D 7@C ag J62CD[ AC@G:5:?8 A9JD:42= 6I2>D 7@C 6249 2E9=6E6[ 2EE6?5:?8 6G6CJ 7@@E32== 82>6 2?5 @G6CD66:?8 E96 962=E9 2?5 H6== 36:?8 @7 E96 DEF56?E 2E9=6E6D[” (:=D@? D2:5] “sC] sFC56? 2=D@ D6CG65 9:D 4@>>F?:EJ @? E96 r@>>F?:EJ w@DA:E2= 3@2C5]”k^Am
kAm}F>6C@FD 7@C>6C DEF56?ED 2?5 %w$ DE277 ?@E65 sFC56?’D D6CG:46 E@ E96 D49@@=] xE :?4=F565 25G:D:?8 DEF56?ED 2?5 E96:C 72>:=:6D 23@FE :?;FC:6D 2?5 36:?8 C625J 7@C 962E] sFC56? 2=D@ H@C<65 H:E9 72>:=:6D H:E9@FE :?DFC2?46 @C D2G:?8D 7@C >65:42= 42C6]k^Am
kAmsFC56?’D 52F89E6C |68 *@F?8 8C25F2E65 7C@> %2==2DD66 w:89 :? `hhh] k^Am
kAm“x 4@F=5 DE2?5 FA 96C6 F?E:= }@G6>36C E@ E2=< 23@FE H92E 2>2K:?8 >2? 96 H2D[ 3FE x H:== <66A E9:D 2D 3C:67 2D A@DD:3=6[” *@F?8 D2:5]k^Am
kAm$96 ?@E65 E96 :?5F4E:@? 46C6>@?J 42>6 @? r92>A:@?D9:A $F?52J 7@C E96 |2DE6CD]k^Am
kAm“v@=7 :D 2 82>6 >J 525 =@G65[” *@F?8 D2:5] “w6 82G6 FA 4@G6E65 $2EFC52JD E92E H6C6 EJA:42==J C6D6CG65 7@C 36:?8 @FE @? E96 8@=7 4@FCD6] %92EVD 9@H J@F <?6H 9@H >F49 E9:D >62?E E@ s25]”k^Am
kAm*@F?8 ;@<65 96C 72E96C >:89E 92G6 2D<65 7@C 2 5:776C6?E 52E6 7@C E96 :?5F4E:@? 46C6>@?J E@ 6?;@J E96 |2DE6CD 3FE H@F=5 92G6 92AA:=J 8:G6? :E FA E@ 96=A 9@?@C E9@D6 H9@ >62?E D@ >F49 E@ %2==2DD66]k^Am
kAm“xE H2D :>A@CE2?E 7@C 9:> E@ 49@@D6 2 A=246 E92E 96 4@F=5 ECF=J D6CG6[” *@F?8 D2:5] “w6 H2D AC@F5 E@ A=2?E 9:D C@@ED :? %2==2DD66] (96? E96 @AA@CEF?:EJ 2C@D6 E@ D6CG6 E96 7@@E32== AC@8C2> 2D E96 E62> A9JD:4:2?[ s25 5:5 H92E 96 5:5 36DE] w6 H6?E 2== :?]”k^Am
kAmq@55:6 =67E %2==2DD66 27E6C 8C25F2E:?8 9:89 D49@@=] qFE E96 65F42E:@? 96 C646:G65 D6CG65 9:> H6==] w6 H6?E @? E@ pF3FC? E@ >2;@C :? 6=64EC:42= 6?8:?66C:?8] }6IE H2D |x% 7@C 9:D >2DE6CD 2?5 E96? :? `hfe q@55:6 C646:G65 9:D !9s 7C@> pF3FC?] k^Am
kAmq@55:6 H2D D@@? =625:?8 C6D62C49 2E q6== {23@C2E@C:6D E@ :>AC@G6 D@F?5 42AEFC65 H:E9 6=64EC@?:4D] xE :D E96 32D:D 7@C 4=62C 4@>>F?:42E:@? E@52J]k^Am
kAm“Wq@55:6X H2D 2H2C565 E96 xtt |@CC:D }] {:636C>2? 2H2C5 :? `hgg[” (:=D@? D2:5] “%9:D 2H2C5 :D E96 p4256>J pH2C5 @7 6=64EC:42= 6?8:?66C:?8]”k^Am
kAm%96 32D:D 7@C q@55:6’D :?E6C6DE :? 4=62C 2F5:@ DE2CE65 H96? 96 H2D :? D49@@= :? %2==2DD66] w6 A=2J65 D2I@A9@?6 2?5 H2D E96 5CF> >2;@C 7@C E96 !C:56 @7 %2==2DD66 w:89 $49@@= |2C49:?8 q2?5] p44@C5:?8 E@ 9:D D@? %J=6C q@55:6[ 9:D 72E96C =@G65 C25:@D 2?5 24@FDE:4D[ 9@H D@F?5 EC2G6=D[ 649@65 2?5 4@F=5 36 C64@C565]k^Am
kAm“w:D 7:CDE AFC492D6 H:E9 9:D @H? >@?6J H2D 2 C66= E@ C66= E2A6 C64@C56C[” %J=6C q@55:6 D2:5] “%92E C66= E@ C66= H2D >@C6 E92? 2 E@J] xE H2D E96 DE2CE @7 2 =:76=@?8 4FC:@D:EJ E92E =65 9:> E@ DEF5J 6?8:?66C:?8[ E:?<6C H:E9 6=64EC@?:4D 2?5 6G6?EF2==J 96=A 9:> 3F:=5 E96 49:AD E92E >2<6 >@56C? 4@>>F?:42E:@? A@DD:3=6] w6 >@G65 @? 7C@> E2A6 564<D E@ 92> C25:@D E@ 4:C4F:E 56D:8? E@ =625:?8 E62>D 2E q6== {23D]”k^Am
kAmq@55:6’D 677@CED 2=D@ =65 E@ D:8?:7:42?E :>AC@G6>6?ED :? 962C:?8 2:5D 2D H6==]k^Am
kAm#6:5 :D 4FCC6?E=J 2 >2E9 AC@76DD@C 2E '2=5@DE2 Wv6@C8:2X $E2E6 &?:G6CD:EJ] $96 D6EE=65 E96C6 27E6C 8C25F2E:?8 7C@> %2==2DD66[ E96? %C@J 7@C 96C 32496=@CVD 568C66 2?5 DF3D6BF6?E >2DE6C’D 2?5 !9s 2E pF3FC? :? `hhd] k^Am
kAm#6:5’D 7:CDE\8C256 E62496C :? %2==2DD66 H2D q2C32C2 r2DD:5J] $96 C67=64E65 @? #6:5 :? 2 =6EE6C @7 C64@>>6?52E:@? E@ E96 w2== @7 !C:56 4@>>:EE66 DE2E:?8 D96 H2D H6== =:<65 3J 96C 4=2DD>2E6D]k^Am
kAm“pD 2 7:CDE 8C256C[ D96 6I46==65 :? 6G6CJ 4@?46AE E2F89E[” r2DD:52J D2:5] “pE E9:D 62C=J 286[ D96 5:DA=2J65 96C =@G6 @7 <?@H=6586 2?5 H2D 2=H2JD C625J E@ 96=A 4=2DD>2E6D H9@ >:89E ?665 96=A] $96 92D 6I9:3:E65 E96D6 D2>6 EC2:ED :? 96C 42C66C 2D 2? 65F42E@C]”k^Am
kAmr2DD:5J D2:5 #6:5 92D 2 =@G6 7@C DEF56?ED 2?5 EC:6D E@ :>A2CE <?@H=6586 E9C@F89 E6249:?8[ =625:?8[ 2DD:DE:?8 :? H@C<D9@AD @C HC:E:?8 E6IE3@@<D]k^Am
kAm“w6C 8C62E6DE 8@2= :D E@ 6BF:A E96 ?6IE 86?6C2E:@?[” r2DD:5J D2:5]k^Am
kAm#6:5 D2:5 %2==2DD66 :D ?@E ;FDE H96C6 D96 H6?E E@ D49@@=]k^Am
kAm“xE :D H96C6 x =62C?65 H9@ x 2>[” #6:5 D2:5] “(96? x E9:?< 23@FE 8C@H:?8 FA :? %2==2DD66[ x E9:?< 23@FE 2 4@>>F?:EJ E92E 36=:6G65 :? :ED A6@A=6[ E62496CD H9@ AFD965 >6[ 72>:=J 2?5 7C:6?5D H9@ 42C65j E92E 2== >256 E96 5:776C6?46]”k^Am
kAm#6:5 H6?E :?E@ >2E9 65F42E:@? 56DA:E6 H92E @E96CD E9@F89E] xE’D 2 G:D:@? E92E 42>6 E@ 96C 8C@H:?8 FA :? %2==2DD66] $96 6?4@FC2865 @E96CD E@ 7@==@H E96:C A2DD:@?D] k^Am
kAm“x DA6?5 >J E:>6 96=A:?8 DEF56?ED 36=:6G6 :? E96>D6=G6D[ 6DA64:2==J H96? E96J 5@?VE E9:?< E96J 42?[” #6:5 D2:5] “x7 J@FVC6 2 DEF56?E[ AFCDF6 D@>6E9:?8 J@F =@G6] x7 J@F 5@?VE 6?;@J H92E J@F 5@ 6G6CJ 52J[ E96? :EVD 92C5 E@ 36 92AAJ] s@?VE 36 5:D4@FC2865 H96? E9:?8D 86E 92C5 3642FD6 E96J H:==] xE ;FDE >62?D E92E J@FVC6 8C@H:?8]”k^Am
kAmp52>D D2:5 E96 :?5F4E66D 56D6CG6 E@ 36 46=63C2E65 2D E96:C ;@FC?6JD 92G6 D9@H? 6G6CJ@?6 E96J 92G6 4@?E24E65 9@H DA64:2= %2==2DD66 :D] k^Am
kAm“(6 46=63C2E6 E96 :?DA:C2E:@? E92E E96J 3C:?8 324< E@ FD[” p52>D D2:5] “%96:C DE@C:6D 96=A C6>:?5 @FC 4FCC6?E DEF56?ED E92E 8C62E?6DD :D ?@E ;FDE 567:?65 3J H96C6 J@F DE2CE[ 3FE 3J E96 A2DD:@?[ A6CD6G6C2?46 2?5 E96 AFCA@D6 E92E J@F 42CCJ 7@CH2C5] (6 2C6 6IEC6>6=J 8C2E67F= 7@C E96 6I2>A=6 E92E E96J D6E 7@C @FC 4FCC6?E DEF56?ED E92E H2=< E96 92==D E@52J]”k^Am