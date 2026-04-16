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Cliff Williams / TPI Attendees of the Tallassee High School Alumni Hall of Pride induction ceremony sing the school’s alma mater Sunday afternoon.

Three people forever connected to Tallassee High School are now in the THS Alumni Association’s Hall of Pride.

Two are graduates — Dr. James Riley Boddie, Class of 1968 and Dr. Denise Taunton Reid, Class of 1986. The late Dr. Jimmy Durden is not a graduate but was awarded a service award for his decades of service to students at the school, especially athletes. They were honored at an induction ceremony Sunday afternoon in the new Tallassee High School auditorium.

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Cliff Williams / TPI A guest looks over the biographies of the three individuals inducted into the Tallassee High School Alumni Association Hall of Pride Sunday afternoon. The honor recognizes graduates who have done great things since graduating from Tallassee and individuals who served THS in an extraordinary way.
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Cliff Williams / TPI Meg Young speaks about her father Dr. Jimmy Durden who was inducted in the Tallassee High School Alumni Association Hall of Pride Sunday.
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Cliff Williams / TPI Tyler Boddie of Vermont speaks about his father Dr. James Riley Boddie from the Tallassee High School Class of !968. Dr. Boddie was inducted into the Tallassee High School Alumni Association Hall of Pride Sunday.
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Cliff Williams / TPI Dr. Denis Taunton Reid was a member of the Tallassee High School Class of 1986. She is currently a math professor at Valdosta State University in Valdosta, Georgia. She was inducted in the Tallassee High School Alumni Association Hall of Pride Sunday.