Auburn finished up its first week of fall camp last Saturday and coach Alex Golesh seemed pleased with the status of his team through only a handful of practices.
Golesh said the players have made considerable progress since Spring and, as evidence, nearly 100% of the offensive playbook has already been installed. The intensity will increase dramatically this week as the players will be in full pads for the first time. There are only (approximately) 17 more days to physically and mentally prepare for the 2026 college football season. After that, it’s a game week and time to focus complete attention on the Baylor Bears.
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