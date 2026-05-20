Adversity, high stakes and impossible odds are as much a part of life as they are a part of high school sports. That’s why it hurts so much when things don’t go your way.
Edgewood Academy’s baseball team understood that pain on Thursday afternoon, as they faced the Lakeside School Chiefs in the AISA Class A state championship series at Paterson Field, ultimately falling in the deciding Game 3.
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