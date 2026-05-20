Adversity, high stakes and impossible odds are as much a part of life as they are a part of high school sports. That’s why it hurts so much when things don’t go your way.

Edgewood Academy’s baseball team understood that pain on Thursday afternoon, as they faced the Lakeside School Chiefs in the AISA Class A state championship series at Paterson Field, ultimately falling in the deciding Game 3.

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Cliff Williams / TPI Edgewood’s Kade Brannen crosses the plate after an error by Lakeside for the Wildcat’s first run of the game.
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Cliff Williams / TPI Edgewood’s Brock Whitt attempts to come up with a throw as Lakeside’s T. Bullock scores the go ahead run.

PHOTOS: Edgewood Game of the 2026 State Championship Series