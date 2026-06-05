Edgewood Academy’s baseball team posted one of its best seasons in years, reaching the AISA Class A State Championship. Although it fell short of bringing home a state championship, first-year coach Justin Chandler was extremely impressed with the heart and fight his team showed. Three players, however, stood out to Chandler. 

Senior Kade Brannen, and juniors Alex Hamby and Colten Lashley were selected to the AISA’s baseball all-star team. Chandler was selected alongside his juniors, coaching them in the all-star game. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Edgewood Academy senior Kade Brannen was selected to the AISA's baseball All-Star game. He posted a .220 average with 15 RBIs on the season. Brannen's leadership helped the Wildcats make a run into the AISA Class A State Championship, finishing as the runners-up.
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File / TPI Edgewood Academy junior Alex Hamby rounds third in the AISA Class A baseball state championship game. Hamby was one of two junior selected to the AISA's baseball all-star game. He posted a .346 batting average with 27 hits.

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