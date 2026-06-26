Editor’s Note: This is the first of a six-part series featuring Players to Watch across Elmore County squads.

Expectations, as always, are riding high for Wetumpka’s football team this coming season. Despite losing some of its top impact players to graduation in May, several standouts will return to the gridiron in the iconic black and gold. Of course, you have Kaleb Ballard, Charlie Skipper, Deon Floyd, Jordan Hill and more, whose names will be heard frequently throughout the season. According to Wetumpka coach Bear Woods, these are the names of the athletes who are looking to put themselves on the map with the Indians. 