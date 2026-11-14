Is it ever wrong to celebrate a win? I could argue the question is a little more complicated than it might appear on the surface, but the short answer is — of course not. 

In 2020, Auburn defeated Mississippi State 24-10 in the final game of the regular season to go 6-4. The loss dropped the Bulldogs’ record to 2-7. I distinctly remember an exuberant locker room after the game that included dancing or something that resembled dancing from Gus Malzahn. In reality, a very mediocre Tiger team beat a very lousy State team. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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