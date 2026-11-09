Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Oct. 29 to Nov. 5 Nov 9, 2026 18 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Nov. 5 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• {6?:? #6J6D[ c_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ck^DEC@?8mk^AmkAm• s2>:=@? qC2J[ ch[ @7 q:C>:?892>[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56[ C64<=6DD 6?52?86C>6?E[ A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2[ A6CD@? 7@C3:556? E@ A@DD6DD 2 7:C62C>[ C6D:DE:?8 2CC6DE[ 72:=FC6 E@ C68:DE6C 2D 76=@?[ 7:CDE\568C66 4C:>:?2= EC6DA2DD 2?5 E2>A6C:?8 H:E9 A9JD:42= 6G:56?46]k^AmkAm• u:CDE\568C66 4C:>:?2= >:D49:67 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] bk^DEC@?8mk^AmkAm• {24J y@?6D[ e_[ @7 |:==3C@@<[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:CDE\568C66 C6E2:= E967E]k^AmkAm• $2>2?E92 v@@5:?[ ag[ @7 !C2EEG:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? ~FE9=24@@4966 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ak^DEC@?8mk^AmkAm• |25:D@? %9@>AD@?[ af[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 6:89E 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• q2:= ;F>A:?8 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] `k^DEC@?8mk^AmkAm• y@? w2CDE7:6=5[ aa[ @7 {2<6 r:EJ[ u=@C:52[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• $92C@? %9C6258:==[ bh[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• qC:2??2 $>:E9[ be[ @7 t4=64E:4[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] b`k^DEC@?8mk^AmkAm• y6??:76C !C:46[ ce[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• qC25=6J #@JDE6C[ a`[ @7 ~A6=:<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• &?2FE9@C:K65 FD6 @7 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? w@=EG:==6 #@25]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] b_k^DEC@?8mk^AmkAm• #252D9:2 #:=6J[ ad[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] ahk^DEC@?8mk^AmkAm• z6=5C:4< r2=5H6==[ bf[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5CF8 EC277:4<:?8[ 7:CDE\568C66 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 A6CD@? 7@C3:556? E@ A@DD6DD 2 7:C62C>]k^AmkAm• y2G2C:@FD y24<D@?[ a_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• u:CDE\568C66 C6E2:= E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• $64@?5\568C66 C6E2:= E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? w:89H2J `f_]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Holtville high teacher arrested for assault Missing Holtville man found deceased Eclectic police chief placed on leave Father, son die in murder, suicide Ivy Creek, ECEDA at odds over funding new hospital Local Weather Currently in Alexander City 43° Clear74° / 37° 2 AM 43° 3 AM 43° 4 AM 42° 5 AM 44° 6 AM 45° Online Poll Do you drink coffee? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.