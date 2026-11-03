Voter turnout was high in Elmore County for the mid-term elections as 47.82% of the county’s 64,845 voters cast ballots.
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