Editor’s Note: This article contains graphic images and details about sexual abuse and may be triggering to some readers. The name Anna is being used to help protect the victim’s identity.

Cliff Williams / TPI Isaac Mathis, 31, of Miami, walks into the courtroom of Judge Joy Booth just before the jury comes back with a verdict in trial where he was charged with first-degree rape, first-degree robbery, attempted murder and attempted arson.

Cliff Williams / TPI Isaac Mathis, 31, of Miami, walks into the courtroom of Judge Joy Booth just before the jury comes back with a verdict in trial where he was charged with first-degree rape, first-degree robbery, attempted murder and attempted arson.

“I’m alive. I made it.”

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