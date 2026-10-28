Editor’s Note: This article contains graphic images and details about sexual abuse and may be triggering to some readers. The name Anna is being used to help protect the victim’s identity.
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