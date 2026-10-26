Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Oct. 15 to Oct. 20 Oct 26, 2026 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Oct. 20 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• %9@>2D w6?CJ[ e_[ @7 wF?EDG:==6 H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `hk^DEC@?8mk^AmkAm• %9:C5\568C66 2DD2F=E 2?5 7@FCE9\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? r96CCJ $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `gk^DEC@?8mk^AmkAm• y2>6D y@?6D[ ba[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `ek^DEC@?8mk^AmkAm• !62C= (:=D@?[ fd[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 9:?56C:?8 AC@D64FE:@?]k^AmkAm• xJD92H? |:==6C[ db[ @7 r9:=56CD3FC8[ H2D 2CC6DE65 7@C @3DECF4E:?8 ;FDE:46 FD:?8 2 72=D6 :56?E:EJ]k^AmkAm• ~3DECF4E:?8 FD:?8 2 72=D6 :56?E:EJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• $64@?5\568C66 9:?56C:?8 AC@D64FE:@? H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `dk^DEC@?8mk^AmkAm• $E6G6? $H:?52==[ bd[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E2= @A6C2E:@?D]k^AmkAm• y2BF:?E@? |FCA9J[ b_[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 2?5 @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E2= @A6C2E:@?D H2D C6A@CE65 @? pFEF>?H@@5 ':==286]k^AmkAm• u:CDE\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? {:?6 sC:G6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Wetumpka mayor credits city staff for growth New offices for sheriff, circuit clerk now open Stolen food pantry monies ordered to be repaid Sharpening iron with iron in ADOC K9 competition Commission hears 2 sides on trash Local Weather Currently in Alexander City 53° Sunny53° / 48° 9 AM 57° 10 AM 62° 11 AM 66° 12 PM 69° 1 PM 71° Online Poll Have you ever helped a stray animal? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.