Cliff Williams / TPI Wetumpka Mayor Jerry Willis speaks about the growth of Wetumpka as he presented the state of the city during the annual Wetumpka Area Chamber of Commerce fall luncheon.
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Cliff Williams / TPI Wetumpka Mayor Jerry Willis speaks about the growth of Wetumpka as he presented the state of the city during the annual Wetumpka Area Chamber of Commerce fall luncheon.

There is no ‘I’ in team when it comes to the City of Wetumpka. Especially in regards to business recruitment and economic growth.

Mayor Jerry Willis shared the team approach at the fall luncheon of the Wetumpka Area Chamber of Commerce last week.