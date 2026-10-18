There is no ‘I’ in team when it comes to the City of Wetumpka. Especially in regards to business recruitment and economic growth.
Mayor Jerry Willis shared the team approach at the fall luncheon of the Wetumpka Area Chamber of Commerce last week.
kAm“(6VG6 925 EC6>6?5@FD DF446DD[” (:==:D D2:5] “%9:D E62> — 2?5 E96J 2C6 2 E62> — E96JVC6 @FC A6@A=6 E92E 96=A FD >2<6 8@G6C?>6?E H@C< :? (6EF>A<2] %96 8C@HE9 E92E H6VC6 92G:?8 :D A96?@>6?2=]”k^Am
kAm(:==:D D2:5 “64@?@>:4 56G6=@A>6?E :D 6I4:E:?8 E@ H2E49]” w6 ?@E65 C6G6?F6 :?4C62D6D D:?46 a_`h :? (6EF>A<2] (:==:D D2:5 D2=6D E2I 4@==64E:@? :D FA ed]eT[ =@58:?8 E2I C6G6?F6 :D FA e`]hT[ @?=:?6 D2=6D E2I C6G6?F6 :D FA dfT 2?5 25 G2=@C6> :D FA ca]hT]k^Am
kAm“xV> ?@E G6CJ D>2CE[ 3FE x E9:?< E92EVD 8@@5[” (:==:D D2:5] “(6 H2?E E@ <66A 5C:G:?8 E9:D E9:?8]”k^Am
kAm%@ 96=A C6G6?F6D 4@?E:?F6 E@ C:D6[ (:==:D ?@E65 C646?E 2??@F?46>6?ED :? (6EF>A<2] %9@D6 :?4=F56 2 Sa >:==:@? :?G6DE>6?E 3J sF?92>’D ~FE5@@CD E@ 3C:?8 C6E2:= 324< E@ E96 @=5 u@@5 (@C=5 =@42E:@? E92E 92D 366? G242?E 7@C `d J62CD] (:==:D 2=D@ D2:5 r9:4<\7:=\p H:== 36 @A6?:?8 D@@?]k^Am
kAm“s6G6=@A>6?ED 2C6 DE:== E@ 4@>6 2=@?8 E96 W&]$] w:89H2JX ab` 4@CC:5@C[” (:==:D D2:5] k^Am
kAm%96 >2J@C ?@E65 E96 4:EJ AFC492D65 cd 24C6D 24C@DD E96 r@@D2 #:G6C !2C<H2J 7C@> E96 (6EF>A<2 $A@CED r@>A=6I] %96 :562 925 E96 4:EJ :?G6DE:?8 2 =:EE=6 @G6C Sd >:==:@? E@ 56G6=@A E96 AC@A6CEJ 7@C 4@>>6C4:2= FD6 E@ 3C:?8 56G6=@A>6?E E@ E92E A2CE @7 E96 4:EJ]k^Am
kAm“(6 H6?E :? 2?5 AFE E96 :?7C2DECF4EFC6 :? E96 AC@;64E[” (:==:D D2:5] “%96? H6 @776C65 E96 AC@A6CEJ 7@C D2=6[ C625J E@ 3F:=5 @? 2?5 :E 92D H@C<65 7@C FD] (6VC6 G6CJ G6CJ 4=@D6 E@ 92G:?8 4@>A=6E6 A2J324< @? E9:D AC@;64E 2E ?@ 6IA6?D6 E@ E96 E2IA2J6CD]”k^Am
kAm#:G6C %@H? r6?E6C 92D D66? %C24E@C $FAA=J @A6?] $@ 92D vFE9C:6VD] (:==:D D2:5 E96 v@2E q2C 2?5 vC:== 2?5 q2D<:? #@33:?D 92G6 3@E9 3C@<6? 8C@F?5 H:E9 }6I v6? uF? !2C< 2?5 t==2?:@D r@7766 @? E96 H2J]k^Am
kAm“%96C6 2C6 2 =@E @7 8@@5 E9:?8D 92AA6?:?8 @G6C @? E96 3JA2DD[” (:==:D D2:5] “(6VC6 EC6>6?5@FD=J 6I4:E65 23@FE E92E]”k^Am
kAm%96 (6EF>A<2 $A@CED r@>A=6I :D 2? :?G6DE>6?E @7 >@C6 E92? Sc_ >:==:@? 244@C5:?8 E@ (:==:D] %96 4:EJ 2?5 t=>@C6 r@F?EJ 4@?EC:3FE65 E@ E96 4@>A=6I @G6C E96 =2DE 564256]k^Am
kAm“(6VC6 A=2J:?8 32==[ D@446C[ 7@@E32==[ 32D632==[” (:==:D D2:5] “(92E6G6C :D 8@:?8 @? @G6C E96C6 :D 2 5C:G:?8 7@C46 7@C E9@D6 3FD:?6DD6D E92EVD 4@>:?8 24C@DD E96 DEC66E] (6 2C6 H@C<:?8 E@ 86E E96 EC277:4 D:8?2= :?]”k^Am
kAm(:==:D :D AC@F5 @7 E96 C6G:E2=:K2E:@? @7 5@H?E@H? (6EF>A<2 E9C@F89 2AAC@I:>2E6=J S`e >:==:@? :? AF3=:4 2?5 AC:G2E6 :?G6DE>6?E @G6C E96 =2DE 564256] xE 92D 4C62E65 ?6H D:56H2=<D[ ?6H 3F:=5:?8 724256D[ ?6H 3FD:?6DD6D 2?5 ?6H AF3=:4 DA246D]k^Am
kAmr@>:?8 @?=:?6 D@@? :? 5@H?E@H? :D >@C6 A2C<:?8 2?5 AF3=:4 C6DEC@@>D]k^Am
kAm“%96C6VD D@ >2?J E9:?8D 92AA6?:?8[ 3FE E96 DEC66ED42A6 2?5 AF3=:4 DA246 :>AC@G6>6?E :D E96 >2:? E9:?8 5@H?E@H?[” (:==:D D2:5] “w2G:?8 6>AEJ 3F:=5:?8D[ E96? 92G:?8 3FD:?6DD6D :? E9@D6 3F:=5:?8D >2<6D 2 EC6>6?5@FD 5:776C6?46]”k^Am
kAm%@FC:D> 92D A=2J65 2 3:8 C@=6 :? (6EF>A<2’D C6DFC86?46[ 6DA64:2==J 5@H?E@H? 7@==@H:?8 wv%' w@>6E@H? %2<6@G6C] qFE (:==:D D2:5[ E96 8C@HE9 5:5?’E D@=6=J 36=@?8 E@ E96 E6=6G:D:@? D9@H]k^Am
kAm“(6 925 E96 H28@? H96? E96J 42>6[” (:==:D D2:5] “%96J 96=A65 FD AFE H966=D @? E96 H28@?] }@H H6 2C6 =@@<:?8 2E H92E H:== 36 E96 ?6IE E9:?8 7@C E@FC:D>]”k^Am
kAmx?G6DE>6?ED 92G6 366? >256 7@C DA@CED E@FC:D> E9C@F89 9@DE:?8 E@FC?2>6?ED 2?5 C@56@D 2E E96 DA@CED 4@>A=6I] s@H?E@H? 2?5 A2C<D 2C6 36:?8 >256 >@C6 AF3=:4 7C:6?5=J E9C@F89 A2C<:?8[ 32E9 C@@>D 2?5 D>2== A2C<D] %96C6 :D 2=D@ E96 (6EF>A<2 x>A24E rC2E6C 2?5 r@@D2 #:G6C E@ AC@>@E6 E@FC:D>]k^Am
kAm|2?J J62CD 28@ 2D 2 a`\J62C\@=5[ (:==:D 3@F89E 2 32C36C D9@A 7C@> E96 E96? >2J@C] (:==:D ?6G6C E9@F89E 96 H@F=5 36 >2J@C[ >F49 =6DD 96=A:?8 H:E9 (6EF>A<2’D 8C@HE9]k^Am
kAm“w6 46CE2:?=J ?6G6C 5C62>65 E92E xV5 36 5@:?8 E92E[” (:==:D D2:5]k^Am
kAm%96 >2J@C D2:5 96 2?5 4:EJ =6256CD H:== 4@?E:?F6 3FD:?6DD 2?5 ;@3 C64CF:E>6?E[ 6DA64:2==J E9C@F89 E96 64@?@>:4 56G6=@A>6?E @77:46]k^Am
kAm“%96J 5@ 2 72?E2DE:4 ;@3[” (:==:D D2:5] “(6 H2?E E@ 4@?E:?F6 @FC :?G6DE>6?E :? C64C62E:@?[ E@FC:D> 2?5 56DE:?2E:@? 56G6=@A>6?E H9:=6 AC@E64E:?8 E96 (6EF>A<2 492C24E6C] xE :D 2>2K:?8 H92E E9:D E62> @7 A6@A=6 42? 5@]”k^Am