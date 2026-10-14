20261014 ECHS Volleyball 012.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI The Elmore County High School volleyball team celebrates its 17th area championship in a row Wednesday night.

The last point is the hardest to win and the eyes of the Elmore County High School volleyball team showed it Wednesday night as they faced Beauregard for the area championship.

The Panthers and the Hornets were knotted at two sets a piece. ECHS had a 14-10 lead in the fifth and deciding set. Beauregard was building momentum and ECHS couldn’t close the match out. Panthers coach Kim Moncrief called a timeout.

PHOTOS: Elmore County wins 17th straight volleyball area championship

Tags

Recommended for you