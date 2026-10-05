Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Sept. 24 to Sept. 30 - TEMPLATE Oct 5, 2026 Oct 5, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Wetumpka Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m$6AE] b_k^DEC@?8mk^AmkAm• sFDE:6 r29@@?[ cg[ @7 s62EDG:==6 H2D 2CC6DE65 7@C 8:G:?8 2 72=D6 ?2>6 E@ =2H 6?7@C46>6?E]k^AmkAm• #@36CE wF36CE xxx[ ef[ @7 t4=64E:4 H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• v:G:?8 72=D6 :56?E:7:42E:@? E@ =2H 6?7@C46>6?E H2D C6A@CE65 @? $@FE9 |2:? $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ahk^DEC@?8mk^AmkAm• '6?64:2 !2EC:4<[ e`[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• t=5C:4 }6=D@?[ ae[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• |2EE96H #:49>@?5[ c_[ @7 r=2?E@?[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %:?D92 !:6C46[ bc[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• r@C6J |255@I[ ch[ @7 r=2?E@?[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 :>:E2E:@? 5CF8D]k^AmkAm• r9C:DE:6 t5H2C5D[ bf[ @7 r=2?E@?[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 :>:E2E:@? 5CF8D]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] agk^DEC@?8mk^AmkAm• %J=6C y@?6D[ ac[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• }6<:=2 (2E6CD[ cc[ @7 tF72F=2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? uE] %@F=@FD6 #@25]k^AmkAm• %9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] afk^DEC@?8mk^AmkAm• p:K:< %@>=:?[ a`[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ C6D:DE:?8 2CC6DE 2?5 @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E2= @A6C2E:@?D]k^AmkAm• ~3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] adk^DEC@?8mk^AmkAm• y@D9F2 !2E>@?[ aa[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? (6DE qC:586 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ack^DEC@?8mk^AmkAm• s@?2=5 v6@C86[ bf[ @7 }@E2DF=82[ H2D 2CC6DE65 7@C D:I 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• z:>36C=J |6DD:4<[ cd[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Sept. 24 to Sept. 30 - TEMPLATE Eclectic investigating modifying building permits Holtville breaks through against Beauregard with 48-22 victory Elmore County defense leads the way against Greenville Resident wants first option if city property is put up for sale Local Weather Currently in Alexander City 74° Sunny74° / 57° 12 PM 76° 1 PM 79° 2 PM 80° 3 PM 82° 4 PM 82° Online Poll Has the road you lived on been paved in the last 10 years? You voted: Yes No I'm unsure Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.