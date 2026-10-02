Holtville changed the story Friday night.

After entering the matchup with a 1-11 all-time record against Beauregard and looking to end the Hornets’ two-game winning streak in the series, the Bulldogs delivered a dominant performance, defeating Beauregard 48-22.

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Lizi Arbogast / TPI Holtville's Parker Pressley (11) and the Bulldogs take home a win over Beauregard. OR Holtville's Parker Pressley (11) and the Bulldogs fall in a regiion game against Beauregard.

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