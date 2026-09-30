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Cliff Williams / TPI Main Street Wetumpka closed down Company Street to host the 10 years Under the Lights celebration Sunday evening.

There was no traffic on Company Street in downtown Wetumpka on Sunday night. 

It was reminiscent of the downtown Wetumpka many residents knew about 15 years ago.

PHOTOS: Main Street Wetumpka celebrates 10 years under the lights