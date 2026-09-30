There was no traffic on Company Street in downtown Wetumpka on Sunday night.
It was reminiscent of the downtown Wetumpka many residents knew about 15 years ago.
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