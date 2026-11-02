Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Oct. 22 to 28 Nov 2, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Wetumpka Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m~4E] agk^DEC@?8mk^AmkAm• %2’DF? %C2J=@C[ ac[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 92C2DD>6?E]k^AmkAm• s2G:5 wJ?6D xxx[ c`[ @7 |:==3C@@<[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• pD9=6J {2?:6C[ c`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ E2>A6C:?8 H:E9 A9JD:42= 6G:56?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] afk^DEC@?8mk^AmkAm• p?E9@?J (:==:2>D[ bb[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:G6 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] aek^DEC@?8mk^AmkAm• qC:586EE6 t>3CJ[ cc[ @7 r@@D252[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 4C:>:?2= EC6DA2DD 2?5 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 :? pFEF>?H@@5 ':==286]k^AmkAm• %9:C5\568C66 4C:>:?2= EC6DA2DD H2D C6A@CE65 @? #:492C5 #@25]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] adk^DEC@?8mk^AmkAm• s@>:?:BF6 w2=6J[ be[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] ack^DEC@?8mk^AmkAm• y@?2E92? q2CC2>652[ bg[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 6D42A6[ 7:CDE\568C66 C6E2:= E967E 2?5 2EE6>AE E@ 6=F56]k^AmkAm• u:CDE\568C66 C6E2:= E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• %9:C5\568C66 6D42A6 2?5 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 A@=:46 @77:46C H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• %9:C5\568C66 4C:>:?2= EC6DA2DD 2?5 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? rCJDE2= rC66< sC:G6]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? }@CE9 qC:586 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] abk^DEC@?8mk^AmkAm• y2G2C:@FD y24<D@?[ a_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56[ C6D:DE:?8 2CC6DE[ A6CD@? 7@C3:556? E@ A@DD6DD 2 7:C62C>]k^AmkAm• pEE6>AE:?8 E@ 6=F56 =2H 6?7@C46>6?E 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] aak^DEC@?8mk^AmkAm• vC68@CJ %9@>2D[ ce[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular ‘‘WHY WON’T YOU JUST DIE?’ Rape survivior looks “a Monster in the Face” for third time and ‘Monster’ gets a guilty verdict Eclectic approves controversial rezoning Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Oct. 15 to Oct. 20 Stanhope Elmore smokes Hueytown, finishes on 6-game win streak Holtville closes season with home-field thumping Local Weather Currently in Alexander City 70° Sunny70° / 57° 11 AM 72° 12 PM 74° 1 PM 75° 2 PM 75° 3 PM 75° Online Poll Do you plan to vote in Tuesday’s election? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.