The Holtville Bulldogs’ 2026 season came to a crushing end Friday night in a 50-14 drubbing by the Makos of Orange Beach. 

The Bulldogs end their campaign at 4-6, with a three-game losing streak. One bright spot on a rough outing was senior tailback Daishaun Ziegler, who finished his high school career with more than 1,000 yards rushing. 

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David D. Goodwin / For TPI Holtville junior Cole Parrish dashes for a first down.