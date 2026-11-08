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William Austin Mathews has been reported missing. The Elmore County Sheriff’s Office is seeking information that will help deputies locate him.

A reported missing man since Aug. 29 from the Holtville area has been found dead.  

William Austin Mathews, 29, was located in a heavily wooded area between Ceasarville and Norris roads  in the Holtville community by a family on a walk.

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