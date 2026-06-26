At this point in the offseason, the only goal is to improve day-in and day-out. As much as Stanhope Elmore’s football team prides itself on winning, 7-on-7 tournaments are far more about building the skills that will win football games later this fall. 

“I’ve been very pleased with (our performance at 7-on-7 tournaments),” SEHS coach Hunter Adams said after the Mustangs’ first game in Elmore County’s tournament on Friday. “That’s not the identity we’re forged in, so anytime that we’re good at 7-on-7, to me, that’s a bonus, because that’s not our identity as a football team, being a spread it out, air it out football team.”

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Ana Sofia Meyer / TPI Coach Hunter Adams and the Mustangs have concentrated on winning games in the trenches in previous seasons. Ahead of the 2026 season, Stanhope Elmore has worked to expand its offense by adding a passing threat.
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Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore’s Dee Barnes — one of the top rushers in the state last season — has expanded his on-field skills by adding receiving as one of his strengths. With Barnes’s speed and his shifty lateral quickness, he will pose a major threat as a receiving option as well as a running option.