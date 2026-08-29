The Fall Camp portion of Auburn’s preseason schedule has come to an end. Alex Golesh has installed his playbook and the offense will operate according to his speed. South Florida ran plays at a faster pace than almost anyone in the country last season. I would expect the Tigers to do the same this year.
Most position battles have been decided, but there are a number of backup roles that will continue to compete through the next week and possibly into the season. The team will go through a mock game week over the next several days leading up to Saturday when they will simulate the season opener.
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