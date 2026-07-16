With just under a month to go until the start of the 2026 high school football season, coaches and players are spending countless hours in the scorching heat, trying to prepare for what is always a grueling marathon. Now into July, teams have progressed into live reps in organized team activities, which are essentially joint practices with simulated live game situations. 

071526 ECHS OTA 01.jpg
Buy Now

Ana Sofia Meyer / TPI Elmore County's Justaveon Smith drives up the field against Stanhope Elmore at an OTA last week.

Elmore County’s football team is in the midst of one of the toughest parts of the football season, just trying to get to August. The Panthers attended OTAs last week, one being at 17 Springs with Opelika and Stanhope Elmore. 

Tags

Recommended for you