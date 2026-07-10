Editor’s Note: This is the third of a six-part series featuring Players to Watch across Elmore County squads.

Coming off their best season in several years, the Stanhope Elmore Mustangs are already bucking the reins of the summer, rearing and ready for the upcoming football season. The Mustangs did lose some of their major producers to graduation, namely former captains Jay Carter-Stone and Macin James, but many names from this season will be familiar. Coach Hunter Adams and the Mustangs expect to see the seniors step right into the leadership roles they’ve been groomed for, while younger players are hoping to claim major roles. 