Baseball is a big deal in Slapout.
Since Holtville’s baseball team won the state title in 2023, expectations have been high for the Bulldogs. Pair that with the tumultuousness of a head coach’s departure two months before opening day, Holtville baseball has endured plenty of adversity throughout the season. But this year, the Bulldogs are playing for keeps.
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