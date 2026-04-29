Baseball is a big deal in Slapout. 

Since Holtville’s baseball team won the state title in 2023, expectations have been high for the Bulldogs. Pair that with the tumultuousness of a head coach’s departure two months before opening day, Holtville baseball has endured plenty of adversity throughout the season. But this year, the Bulldogs are playing for keeps. 

PHOTOS: Holtville baseball hosts Valley