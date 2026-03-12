Last week was extremely jam-packed for the Reeltown baseball team, getting in four games from Tuesday through Saturday — and unfortunately, the Rebels fell in all three.

Reeltown opened with Horseshoe Bend, a team it had beaten just the day prior; however, this time it was the Generals who took home a 3-1 win.

Samuel Higgs / TPI Reeltown's Hudson Lewis tracks a ground ball to his glove against Horseshoe Bend on Tuesday. He record three hits against the Generals.