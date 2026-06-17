For the last several years, Stanhope Elmore’s baseball team has been in the mix of the best of the best programs in Class 6A. Since 2022, the Mustangs have claimed four area titles and made deep runs into the playoffs which culminated in one Elite Eight appearance and two Final Four appearances in that time frame.
With the changing of the AHSAA’s classifications, regions and areas, comes the changing of the guard at Stanhope Elmore. Last month the school announced the departure of its most recent head coach DK Shuman via Facebook, posting a job opening for the position of head baseball coach.
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