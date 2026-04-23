A battle is a battle. Whether it be David and Goliath or two juggernauts in a showdown, someone must come out on top. 

Last week, Stanhope Elmore and Wetumpka – two juggernauts in AHSAA Class 6A baseball – clashed in a high-pressure series that ultimately decided the Area 4 championship and which team will claim the homefield advantage in the first round of the playoffs. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore shortstop and team hits leader Hayden Anderson celebrates his eighth double of the season in Friday afternoon's area game versus Wetumpka. Anderson totaled two hits in Game 2, adding one more hit and two walks in Game 3's win.
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Ana Sofia Meyer / TPI In the area championship series, Wetumpka fell to rival Stanhope Elmore on Thursday night. The Indians stole Game 2 in Millbrook, 7-2, and forced a third game but ultimately came up short, losing 6-1.