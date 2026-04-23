A battle is a battle. Whether it be David and Goliath or two juggernauts in a showdown, someone must come out on top.
Last week, Stanhope Elmore and Wetumpka – two juggernauts in AHSAA Class 6A baseball – clashed in a high-pressure series that ultimately decided the Area 4 championship and which team will claim the homefield advantage in the first round of the playoffs.
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