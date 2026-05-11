It came down to the wire for Tallassee softball last week, as the Tigers fought to clinch a spot in the regional tournament. In the Class 4A Area 5 tournament, Tallassee faced a difficult path to finishing in the top two spots.
The Tigers opened the tournament facing Montgomery Catholic. Tallassee swept the Knights in two regular season meetings, 8-4 and 5-1. When it comes to the area tournament, however, all bets are off — nothing matters other than those seven innings.
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