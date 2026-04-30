Greatness doesn’t happen overnight. It requires years of practice and hard work, hours upon hours spent with your nose to the grindstone. 

Tallassee softball shortstop Cheyann Easterling is an elite slapper, and she’s been working at it for a long time. Easterling began playing varsity softball in the seventh grade, when coach Pat Love noticed her potential and got her the varsity experience. 

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File / TPI Tallassee softball's junior shortstop Cheyann Easterling (7) collected her 200th career hit last weekend in the Tigers' joint tournament with Wetumpka.

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