As simple as it sounds, the Achilles' heel for the Dadeville baseball team in close games has been finding the strike zone.

On Friday, the Tigers faced off against the Horseshoe Bend Generals, falling 8-4 through seven innings of play. However, pitching woes in the final frame are ultimately what decided the game. The Generals scored five runs in the seventh after being in a one-run deficit.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Jacob Patterson rockets a pitch to home base last Friday against Horseshoe Bend. He recorded four strikeouts through three innings.