Almost a year ago Zachary Lee was arrested for allegedly murdering his wife.
Lee, 35, of Tallassee, charged with murder, has been held in jail without bond since following an Aniah’s Law hearing.
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