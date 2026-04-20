The Dadeville softball team continues down the winding path of the regular season in anticipation for the Class 3A Area 6 tournament.

The Tigers found themselves in yet another iteration of the Highway 49 rivalry game against Reeltown, winning 15-0 and beating the Rebels for the third time this season. Then attempted to fend off the Gators in area play, falling 1-0 and suffering their first area loss of the season.