For the first time since November 23, 2024, the Auburn Tigers won an SEC football game inside Jordan-Hare Stadium. 

On Saturday, they defeated Vanderbilt 21-15 in front of a capacity crowd on a beautiful Homecoming afternoon. The Auburn offense was stagnant for most of the game and the defense continued to struggle with missed tackles, but the Tigers are now 3-1 and that should be celebrated. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.