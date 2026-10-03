For the first time since November 23, 2024, the Auburn Tigers won an SEC football game inside Jordan-Hare Stadium.
On Saturday, they defeated Vanderbilt 21-15 in front of a capacity crowd on a beautiful Homecoming afternoon. The Auburn offense was stagnant for most of the game and the defense continued to struggle with missed tackles, but the Tigers are now 3-1 and that should be celebrated.
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