Last week Wetumpka’s cheer team took its winning mentality to the annual team camp at Auburn University and the Indians brought back some hardware to go with it. The Indians’ varsity and junior varsity cheerleaders attended a four-day camp where they learned routines to perform and compete against other teams. 

Wetumpka placed first in camp routine and first in cheer, while also placing second for sideline cheer and stunt routine out of a pool of four teams. 

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Submitted / TPI Wetumpka cheer brought back some hardware from its annual UCA team camp at Auburn University. The Indians placed first in camp routine and in cheer, placing second in sideline routine and stunt routine.

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