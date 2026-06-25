In the new age of college football, where NIL and the transfer portal underlie each decision made, high school athletes and coaches are navigating a constantly changing landscape. At Wetumpka, however, athletic director and football coach Bear Woods has things down to a science: email blasts, social media DMs, in-person meetings, recruiting fairs and more.
Woods’s efforts have resulted in more than 26 offers for junior tight end Kaleb Ballard alone, plus interest in several other Wetumpka football players resulting in invitations to summer camps.
kAm“xE’D 366? 2 =@E @7 7F? 7@C >6 A6CD@?2==J[” (@@5D D2:5] “%96C6’D ?@E 2 4@249 E92E 5@6D?’E H2=< :? E92E x 92G6?’E 6:E96C A=2J65 H:E9[ A=2J65 282:?DE[ @C H6 H6C6 4@24965 3J E96 D2>6 A6CD@?[ D@ E92E’D 366? 2 =@E @7 7F? 7C@> E96 4@??64E:@?D D:56] %96C6 C62==J :D 2? 25G2?E286 E92E x A6CD@?2==J 925 36:?8 2 A=2J6C 7@C D@ =@?8]”k^Am
kAm(@@5D 4@?E:?F65[ 6IA=2:?:?8 H96?6G6C 4@2496D 4@>6 7@C G:D:ED @C E@ >66E H:E9 DA64:7:4 A=2J6CD[ =:<6 q2==2C5[ 96 D6?5D E96> 2 7:=6 H:E9 2== E96 C6=6G2?E :?7@C>2E:@? E96J >:89E H2?E @C ?665 23@FE E92E A=2J6C] p7E6C 2 =6?8E9J 42C66C :? E96 r2?25:2? u@@E32== {628F6 A=FD 255:E:@?2= 6IA6C:6?46 H@C<:?8 H:E9 7C@?E @77:46D 2?5 :? E96 A=2J6CD’ F?:@?[ (@@5D :D H6== G6CD65 :? 2== E9:?8D A=2J6C 6G2=F2E:@?] k^Am
kAm“x H2D EC2:?65 E@ 5@ :E H96? x H2D :? E96 ru{[” 96 6IA=2:?65] “x 92G6 2 EC2:?65 6J6 23@FE H96C6 E@ A=246 <:5D 2?5 H92E E96:C DEC6?8E9D 2C6 8@:?8 E@ 36 6G6? 2E E96 ?6IE =6G6=] $@ x 2D< 4@2496D[ ‘(92E 2C6 J@F =@@<:?8 7@C :? E9:D J62C’D 4=2DDn (92E 2C6 J@F =@@<:?8 7@C :? J@FC ?6IE 4=2DDn w@H 5@ J’2== 8@ 23@FE C64CF:E:?8 DA64:2=EJ A@D:E:@?D =:<6 <:4<6CD 2?5 BF2CE6C324<Dn’ x 92G6 >J @H? =:DE E92E x 2D<[ 2?5 E96? H6 AFE @? 7:=> 2?5 H6 H2E49 E96 8FJD @? 7:=>[ C:89E E96C6 H:E9 E96 4@2496D]” k^Am
More from this section
kAm(96? 4@==686 4@2496D DE@A 3J 7@C @?6 A=2J6C[ E96J =62G6 H:E9 2 H9@=6 =@E @7 :?7@C>2E:@? 23@FE D6G6C2= >@C6 x?5:2?D[ H9:49 :D 3J 56D:8?] %JA:42==J[ C64CF:E6CD H:== H2E49 AC24E:46 2?5 E96? DE@A :?E@ E96 4@2496D’ @77:46 7@C >66E:?8D[ H9:49 2==@HD (@@5D E@ 8@ @G6C 7:=> 2?5 AC@G:56 86?F:?6 :?AFE @? 2E9=6E6D] uC@> E96C6 (@@5D 42? D66< @FE @E96C 4@??64E:@?D E@ @E96C AC@8C2>D[ H9:49 :D 7C6BF6?E=J DF446DD7F= 8:G6? 9@H D>2== 2?5 E:89E\<?:E 4@249:?8 4:C4=6D 2C6] k^Am
kAm“x 86E 2? @AA@CEF?:EJ E@ E2=< 23@FE @FC A=2J6CD[” (@@5D D2:5] “p?5 7C@> E96C6 x’> 2D<:?8[ ‘s@ J@F 92G6 2?J 3F55:6D 2E 2?@E96C =6G6= @7 4@==686 7@@E32== E92E x 42? 86E >J 8FJD D6?E @G6C E@n’ r@249:?8 4:C4=6D 2C6 D>2== 4:C4=6D[ D@ E96J >:89E 92G6 2 3F55J D@>6H96C6 2?5 42? D9@@E :?7@C>2E:@? @G6C E@ 9:>] %96C6’D ;FDE 2 4@?DE2?E BF6DE:@?\2?DH6C[ H9@ ?665D H92E 2?5 4@?DE2?E=J AC@>@E:?8 @FC 8FJD]”k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ (@@5D[ D6G6C2= A=2J6CD 2D:56 7C@> q2==2C5 2C6 C646:G:?8 A=6?EJ @7 2EE6?E:@? 7C@> 4@==686 4@2496D — r92C=:6 $<:AA6C[ E96 C:D:?8 ;F?:@C BF2CE6C324< H9@ DE6AA65 :?E@ E96 C@=6 =2E6 =2DE DF>>6C 2?5 E9C6H 7@C >@C6 E92? a[d__ J2C5D 2?5 af E@F495@H?D[ 2D H6== 2D @776?D:G6 =:?6>2? #J2? |2??[ =@?8 D?2AA6C y2<6 w2C5:? 2?5 CF??:?8 324<D s6@? u=@J5 2?5 y@C52? w:==] k^Am
kAm“x’G6 8@E 2 DF>>6C 42=6?52C 7@C W2== @7 E9@D6 8FJDX[” (@@5D D2:5] “ x ?665 E@ <?@H H96? E96D6 <:5D 2C6 8@:?8 E@ 42>A 3642FD6 E96 >@?E9 @7 yF?6 :D H96? H6 42>A[ 2?5 :E’D E@F89 @? E96 AC24E:46 D:56 3642FD6 H6 ?665 E@ 86E C625J 7@C 7@@E32==[ 3FE x DFAA@CE :E] x’G6 5C:G6? 8FJD E@ (6DE ':C8:?:2[ FA E@ |2CD92==[ x 5C@G6 8FJD @FE E@ pC<2?D2D =2DE J62C] x7 2 <:5 42? 36 6G2=F2E65[ H6’C6 8@:?8 E@ 7:8FC6 @FE 2 H2J E@ 86E E96> E96C6]”k^Am
kAm$@4:2= >65:2 2=D@ A=2JD 2 >2;@C C@=6 :? E96 C64CF:E>6?E AC@46DD[ EJA:42==J E96 7:CDE DE6A 367@C6 A=2J6CD @C 9:89 D49@@= 4@2496D 6G6? 86E :? E@F49 H:E9 C64CF:E6CD] (@@5D 7@C6D925@H65 2 AC@;64E E@ 6IA2?5 E96 (6EF>A<2 $A@CED }6EH@C< E@ 7FCE96C AC@>@E6 2E9=6E6D 2?5 :?4C62D6 C64CF:E>6?E 677@CED :? 6G6CJ DA@CE[ ?@E ;FDE 7@@E32==] k^Am
kAm“xE’D >J 8@2= E@ 92G6 b_ 2E D:8?:?8 52J W?6IE J62CX[” (@@5D D2:5] “}@E ac[ ?@E ae[ x H2?E E@ 86E b_ 2E9=6E6D @? @FC D:8?:?8 52J[ 2?5 x E9:?< H6’C6 8@:?8 E@ >2<6 E92E :>A24E] u@@E32== :D E96 5C:G6C @7 E92E]”k^Am