kAmkDA2?mx7 E96C6’D @?6 BF6DE:@? x 86E >@C6 @7E6? E92? 2?J @E96C 7@C E96 =2DE D6G6C2= >@?E9D[ :E’D “H92E 5@ J@F E9:?< @7 p=6I v@=6D9n” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 pF3FC? %:86CD 92G6 6?5FC65[ BF:E6 =:E6C2==J[ @?6 @7 E96 H@CDE 7:G6\J62C DEC6E496D :? AC@8C2> 9:DE@CJ 7C@> a_a` E@ a_ad] %96J 92G6 2>2DD65 2 C64@C5 @7 af\bd 5FC:?8 E92E DA2? H9:49 :D @?6 82>6 36EE6C E92? '2?56C3:=E Wae\beX H9@ :D 5625 =2DE :? E96 $tr] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 %:86CD 92G6 A=2J65 E96 r@>>@5@C6D 7@FC E:>6D :? E96 =2DE 7:G6 J62CD 2?5 E96 EH@ =@FD:6DE E62>D :? E96 =628F6 2C6 a\a 282:?DE 6249 @E96C] qCJ2? w2CD:? H2D 9:C65 E@ C6A=246 vFD |2=K29? :? a_a` 2?5 E2<6 E96 E62> :? 2 ?6H 5:C64E:@?] x DFAA@D6 96 24EF2==J 244@>A=:D965 E92E >:DD:@? 3J 5C:G:?8 E96 AC@8C2> DEC2:89E :?E@ E96 8C@F?5] %92E 567:?:E6=J H2D 2 ?6H 5:C64E:@?] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mwF89 uC66K6 H2D 9:C65 E@ C6A=246 w2CD:? :? a_ab 2?5 E2D<65 H:E9 C63F:=5:?8 E96 E62>] w6 H2D @3G:@FD=J ?@E FA E@ E96 492==6?86] ~? }@G6>36C b_[ a_ad[ pF3FC? &?:G6CD:EJ 9:C65 p=6I v@=6D9 7C@> $@FE9 u=@C:52 E@ 36 E96 bbC5 9625 7@@E32== 4@249 :? D49@@= 9:DE@CJ] x 92G6?’E D2:5 2 H9@=6 =@E 23@FE v@=6D9 D:?46 96 H2D 9:C65[ 3642FD6 x’G6 366? 5@H? E9:D C@25 D@ >2?J E:>6D x’G6 =62C?65 2 76H =6DD@?D] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{6E >6 36 G6CJ 4=62C] x =@G6 6G6CJE9:?8 4@249 v@=6D9 92D D2:5 2?5 5@?6 D:?46 2CC:G:?8 @? 42>AFD] w6 2AA62CD E@ 36 G6CJ E9@F89E7F= 2?5 G6CJ @C82?:K65] w6 6IF56D 2 E@F89?6DD E92E pF3FC? 92D 366? >:DD:?8 7@C BF:E6 D@>6 E:>6] x =:<6 E96 724E E92E 96 :D 2 G6CJ DF446DD7F= @776?D:G6 >:?565 4@249] x C62==J =:<6 E96 724E E92E 96 <6AE sy sFC<:? 2D 9:D 5676?D:G6 4@@C5:?2E@C] k^DA2?mk^Am
More from this section
kAmkDA2?mp== E96D6 E9:?8D 2C6 H@?56C7F= 2?5 E96J 2C6 6I24E=J H92E x H2?E65 E@ D66 2?5 962C] %96 AC@3=6> :D x =:<65 6G6CJE9:?8 uC66K6 D2:5 2?5 5:5 :? E96 G6CJ 368:??:?8] x 6G6? =:<65 H92E w2CD:? D2:5 2E 9:D :?EC@5F4E@CJ AC6DD 4@?76C6?46] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv@=6D9 92D AFE E@86E96C 2 %@A `_ C64CF:E:?8 4=2DD W2E =62DE D@ 72CX] p82:?[ E92E :D 2? :?4C65:3=J :>A@CE2?E A2CE @7 E96 ;@3 2?5 x 92G6 366? G6CJ :>AC6DD65 H:E9 9:D 23:=:E:6D @? E96 C64CF:E:?8 EC2:=] w@H6G6C[ 6G6CJ 4@249 :D F=E:>2E6=J ;F5865 @? H:?D 2?5 =@DD6D] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxE 5@6D?’E >2EE6C 9@H >F49 x =:<6 2 4@249 A6CD@?2==J @C 9@H H6== x E9:?< 96 92?5=6D 2 AC6DD 4@?76C6?46] xE 5@6D?’E >2EE6C :7 96 H@C<D 2 c_ 9@FC H66< @C 2? g_ 9@FC H66<] xE 5@6D?’E >2EE6C :7 96 H62CD 2 E9C66\A:646 DF:E @C D9@CED 2?5 2 %\D9:CE] p== E92E >2EE6CD :D E92E 96 H:?D 7@@E32== 82>6D 2?5 =@ED @7 E96>] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx 5@?’E <?@H H92E x ECF=J E9:?< @7 p=6I v@=6D9] x =:<6 D@ >2?J @7 9:D A6CD@?2=:EJ EC2:ED] w6’D E@F89] w6’D 92C5\H@C<:?8] w6 5@6D?’E 92G6 2?J 9@33:6D] w6 =@G6D 7@@E32== 2?5 96’D 2== 23@FE 244@F?E23:=:EJ] x =@G6 E92E DEF77[ 3FE x’> C6D6CG:?8 ;F58>6?E F?E:= 27E6C x D66 E96 %:86CD H:E9 >J @H? 6J6D A=2J 7@@E32== 282:?DE $tr 4@>A6E:E:@?] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 C@25 D4965F=6 E9:D D62D@? :D BF:E6 52F?E:?8 H:E9 EC:AD E@ %6??6DD66[ v6@C8:2[ ~=6 |:DD[ |:DD $E2E6 2?5 p=232>2] %96C6 2C6 46CE2:?=J D@>6 H:??23=6 82>6D[ 3FE :E H:== 36 6IEC6>6=J 492==6?8:?8] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 9@>6 D4965F=6 :D 2 =@E >@C6 >2?28623=6 H:E9 >2E49FAD =:<6 u=@C:52[ '2?56C3:=E[ {$& 2?5 pC<2?D2D] xE’D 2 4@>A=6E6=J C6G2>A65 E62> H:E9 2 4@>A=6E6=J 5:776C6?E 496>:DECJ 2?5 2EE:EF56] %92E’D H9J :E’D E96 8C62E F?<?@H?] xE’D =:<6 E92E 27E6C 6G6CJ 4@249:?8 492?86] !C24E:42==J 6G6CJ 4@249 D2JD E96 C:89E E9:?8D[ 3FE :D 96 D2J:?8 E96 D2>6 E9:?8 369:?5 4=@D65 5@@CD 2D 96 :D E@ E96 AC6DDn s@6D 96 24EF2==J AC24E:46 H92E 96 AC62496Dn (6’== 7:?5 @FE E96 ECFE9 23@FE p=6I v@=6D9 D@@? 6?@F89] (92E 5@ x E9:?< 23@FE p=6I v@=6D9n k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpD< >6 282:? :? y2?F2CJ]k^DA2?mk^Am