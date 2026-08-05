Cliff Williams / TPI The Tallassee City Council has been presented with a proposal too convert a portion of the Community Medical Arts building int a police department. The current department is in need of a major renovation.
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Cliff Williams / TPI The Tallassee City Council has been presented with a proposal to convert a portion of the Community Medical Arts building int a police department. The current department is in need of a major renovation.

Leaking roof. Building in disrepair. Mold. Plumbing issues.

It is all present at the current Tallassee Police Department downtown. City leaders have said something needs to be done, but to date, no real funding has been identified to do much more than put a metal roof on the building on Barnett Boulevard.