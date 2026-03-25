Tallassee High School Prom
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Edith McCary / Special

The weekend may have kicked off spring break for students in Tallassee. But it didn’t stop the Tallassee High School juniors and seniors from attending their prom at Cypress Hill on Wire Road on Saturday. Before their walkout, many made the trek to the Jule Collins Art Museum in Auburn and to Montgomery for photos and dinner. They then made their way for the senior walk out and a night of fun. At the end of the night Ricky Murillo and Milly Crain were selected as Prom King and Queen, respectively.

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