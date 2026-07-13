Featured ‘Oscar’ is on the road again Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jul 13, 2026 Jul 13, 2026 Updated 10 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Buy Now Cliff Williams / TPI The 1974 Detroit Diesel belonging to Jeff McWaters is an attention getter at car shows. It is a favorite of children and adults alike. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 It’s been 52 years since the L9000 Detroit Diesel tow truck of Jeff McWaters came off the assembly line. But it's been only about a year since McWaters has had it.The surprising thing is that for a decade or more, the truck sat in a lot in Georgia before McWaters purchased it. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“xE H2D CF??:?8 H96? E96J A2C<65 :E[” |4(2E6CD D2:5] “xE H2D F?56C 2 3F?49 @7 EC66D]”k^AmkAm|4(2E6CD 925 366? 8@:?8 324< 2?5 7@CE9 H:E9 E96 72>:=J 23@FE AFC492D:?8 E96 ECF4<[ 3FE E96J ?6G6C BF:E6 42>6 E@ E6C>D]k^AmkAm“x 5:5?’E <?@H :7 :E H@F=5 EFC? @G6C[” |4(2E6CD D2:5] “x <?6H :E 925 2 s6EC@:E s:6D6= :? :E] tG6? :7 :E 92D CF? 7@C 2 564256 @C >@C6[ :7 :E 92D?’E 7C@K6? FA 2?5 H:== EFC? @G6C[ x 42? 86E E@ CF??:?8]”k^AmkAmp AC:46 H2D 7:?2==J 28C665 E@ :7 E96 >@E@C H@F=5 EFC? @G6C] |4(2E6CD E96? >256 E96 EC:A E@ D@FE9 v6@C8:2 H:E9 E@@=D :? 92?5]k^AmkAm“(6 AFE 9@E 32EE6C:6D :? :E[” |4(2E6CD D2:5] “(6 DAF? :E @G6C 2?5 :E EC:65 7:C:?8]”k^AmkAmxE H2D 8@@5 ?6HD 7@C |4(2E6CD] w6 C6EFC?65 E@ D@FE9 v6@C8:2 E96 ?6IE H66<6?5 H:E9 2 =@H3@J[ >@C6 E@@=D 2?5 7=F:5D]k^AmkAm“x 492?865 2== E96 7:=E6CD 2?5 @:=[” |4(2E6CD D2:5] “v@E :E 7:C65 FA[ 27E6C D@>6 DEF4< :?;64E@CD] xE 6G6? 925 EH@ E2?<D @7 7F6= :? :E] x 5C@G6 :E @FE @7 E96 H@@5D]”k^AmkAm|4(2E6CD E@H65 E96 E@H ECF4< 324< E@ %2==2DD66 2?5 DE2CE65 4=62?:?8 :E FA 2?5 >2<:?8 DFC6 :E H2D C@25 H@CE9J] w6 ?@H >2<6D 2AA62C2?46D 2E 42C D9@HD 2?5 D@>6E:>6D ;FDE C2?5@> 5C:G6D 2C@F?5 E@H?]k^AmkAm“|J 8C2?5<:5D 42== :E ~D42C[” |4(2E6CD D2:5] “xE D@F?5D 2?8CJ 6G6CJH96C6 :E 8@6D[ 3FE x 6?;@J D66:?8 E96 <:5D =:89E FA] %96JVC6 2== @G6C :E] x 5@?VE 42C6[ =6E E96> 86E :?] %96J 42?VE 9FCE ?@E9:?8]”k^AmkAm(96? E96 ECF4< H2D A2C<65 2 5@K6? @C D@ J62CD 28@[ :E H2D DE:== @A6C2E:?8 2D 2 E@H ECF4< :? 2 ;F?<J2C5] |4(2E6CD D2:5 :E 4@F=5 DE:== 7F?4E:@? 2D 2 E@H ECF4<] w6 D2:5 :E 92D ?@ 9J5C2F=:4D @? :E] xE 92D EH@ DE23:=:K6CD E92E 6IE6?5 E96 H:5E9 @7 E96 ECF4< 7C@> ?62C E96 423] k^AmkAm“%96J 2C6 BF:E6 962GJ[” |4(2E6CD D2:5] “*@F 92G6 E@ 36 2 DEC@?8 A6CD@? E@ D6E E96> @FE 2?5 A:4< E96> FA]”k^AmkAm%96 423=6D E92E 5@ E96 962GJ =:7E:?8 2C6 5C:G6? 3J 2 !%~ 4=FE49 @77 E96 EC2?D>:DD:@? D:>:=2C E@ 6BF:A>6?E CF??:?8 @? E96 324< @7 EC24E@CD] xE 92D EH@ E@H6CD H:E9 D6A2C2E6 423=6D] %96J 42? @A6C2E6 @77 6:E96C D:56 @7 E96 ECF4< =:7E:?8 g[___ A@F?5D 6249] (96? 4@>3:?65 2?5 @A6C2E:?8 @77 E96 324<[ E96 423=6D 42? =:7E ad[___ A@F?5D 62D:=J]k^AmkAm%96 ?2>6 @? E96 D:56[ (:=D@? (C64<6C $6CG:46[ :D E96 4@>A2?J :E @A6C2E65 F?56C]k^AmkAm“q24< H96? E9:D ECF4< H2D :? D6CG:46[ :E H6?E E@ }6H *@C<[” |4(2E6CD D2:5] “xE A:4<65 FA 2 ECF4< 2?5 AF==65 :E 324<]”k^AmkAm|4(2E6CD :D ECJ:?8 E@ 7:8FC6 @FE H92E E@ 5@ ?6IE — :7 2?JE9:?8]k^AmkAm“|J D@? 96=A65 >6 7:?5 H966=D 2?5 E:C6D[” |4(2E6CD D2:5] “%96 2:C 4@?5:E:@?:?8 5@6D?’E H@C<] xE C6BF:C6D 2 DA64:2= 4@>AC6DD@C E92E :D 92C5 E@ 7:?5 :? H@C<:?8 @C56C] x? E96 >62?E:>6 x H:== <66A 92G:?8 7F? H:E9 :E 2C@F?5 96C6] (9@ <?@HD H96C6 ~D42C H:== D9@H FA ?6IE]”k^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Jeff McWaters, right, gives a child a Matchbox car as tells the story of his 1974 Detroit Diesel tow truck. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Truck Tallassee Tow Truck Oscar Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular City looking to buy James Street buildings Tallassee airport case gets court hearing Cunningham returns to chamber temporarily Tallassee getting ‘serious’ about trash, noise Saturday shooting death investigation ‘leaning toward self-defense’ Local Weather Currently in Alexander City 71° Cloudy83° / 71° 4 AM 71° 5 AM 71° 6 AM 71° 7 AM 72° 8 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.