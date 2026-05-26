Cliff Williams / TPI After the ceremony, family and friends took more photos of their seniors at Tallassee High School who are going into the military or received scholarships through band, choir or art to further their education.
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Cliff Williams / TPI After the ceremony, family and friends took more photos of their seniors at Tallassee High School who are going into the military or received scholarships through band, choir or art to further their education.

Tallassee High School celebrated 21 members of the Class of 2026 who will go into the military or further their education thanks to a scholarship.

The group will graduate Friday night with their classmates at J.E. Hot O’Brien Stadium but took time out to celebrate their futures with family and friends at the THS auditorium.

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